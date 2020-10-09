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    • Ekonomi
    • 09.10.2020 14:27
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    • 09.10.2020 14:27
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    25 bin vatandaşa iş imkânı! Petrol kentinde tekstil hızla büyüyor

    Türkiye’nin petrol üretiminde önemli bir konuma sahip olan , artık tekstil sektörüyle de anılmaya başladı. Kentte14 yıl önce 2 atölye ile başlayan tekstil sektörü hızla büyüyerek 250 tekstil atölyesine ulaştı, 25 bin vatandaşa ise iş kapısı oldu.

    Sabah
    25 bin vatandaşa iş imkânı!

    tekstil firmaları korona virüs salgınında ürettiği maske ve koruyucu tulumlar, Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından yoğun talep alıyor.
    İşsizliğin yoğun yaşandığı illerden biri olan Batman, tekstil sektörüyle bu oran düşürülmeye çalışılıyor. Bir dönemler İstanbul, Ankara, Bursa ve 'e tekstilde çalışmak için giden Batmanlılar, artık kendi memleketinde kurulan fabrikalarda çalışmaya başladı. Tersine göçün başlamasıyla Batman'da 14 yılda Avrupa ülkelerinin tekstil mallarını dikecek boyuta ulaşan sektör, devlet destekli eleman ı ile de hızla büyümeye başladı. Fason üretimden markalaşmaya uzanan yolda Batmanlı tekstil firmaları yaklaşık 25 bin kişiyi istihdam ederek alanında büyük bir açığı da kapattı. Hollanda, , İspanya ve Almanya'da bulunan büyük giyim markalarının dikimin yapıldığı kentte ülke sine de katkı sağlıyor.

    PANDEMİDE ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENDİLER

    Batman'da bulunan tekstil firmaları, korona virüs salgınında gerekli önlemlerin alınmasıyla üretimlerini sürdürdü. Firmalar daha önce giyim üzerinde üretim yaparken yle birlikte aldıkları talep karşısında maske, koruyucu tulum ve ameliyat önlükleri üretimine başladı. İç piyasadaki talepleri öncelik tanıyan tekstil firmaları, daha sonra Amerika ve Avrupa ülkelerine maske, koruyucu tulum ihracatında bulundu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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