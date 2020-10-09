Kirada oturan milyonlar dikkat! Koronavirüs nedeniyle kiralara yüzde 50 indirim mi yapıldı? Emral karar geldi

'MÜLK SAHİPLERİ VİCDANLI OLMALI'

Restoranın sahibi Ahmet Zahir Yahyaoğlu ise şunları ifade etti:

"Şu anda tedbir amaçlı yüzde 50 oranında kiramızı ödemiyoruz. Hiç ödememektense, dükkanı kapatmaktansa dükkanın bir şekilde çalıştırılması ve yarı da olsa kirasının ödenmesi daha iyi diye düşünüyoruz. Şu anda yüzde 50'sini ödüyoruz. Yargıtay'dan dönerse ödenmeyen bölümü ödeyeceğiz. Mülk sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması lazım. Biz mahkemeye yaklaşık 3 ay önce başvurduk. Karar yeni çıktı."

EKİM KİRA ARTIŞI 2020!

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan son rakamlara göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,75, aylık yüzde 0,97 oranında artış gösterdi.

YEP ile yapılan yeni yasal düzenleme ile beraber resmi kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması kullanılmaya başlanmıştı. Açıklanan rakamlara göre Ekim ayında uygulanacak olan resmi kira artışı zam oranı yüzde 11.47 oldu. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Ekim ayı resmi kira artış oranı 11.47 olarak gerçekleşti.

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Kira Artış Oranı: % 11.47

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 114,70 TL

Ekim 2020 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.114,70 Lira

Açıklanan verilere göre kiralara yüzde 11.47 oranında zam gelmiş oldu. Ancak söz konusu oran kullanılabilecek tavan zam oranı olarak belirlendi. Yani ev sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak ancak kiracısı ile anlaşması durumunda daha düşük bir oran ile zam yaparak kira sözleşmesini yenileyebilecek.