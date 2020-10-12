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    • 12.10.2020 09:48
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    : Sanayi ve Teknoloji Bakanı : ları artıyor

    haberi... Bakan Varank: ları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!

    DHA
    Özel sektör yatırımları artıyor
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Özel sektör yatırımları artıyor