Özel sektör yatırımları artıyor.



Ağustosta;



18,3 milyar ₺ yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık.



En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı.



İlk 8 ayda;



Sabit yatırımlar, geçen seneye göre %32 daha fazla! pic.twitter.com/vCGNeRiGvC