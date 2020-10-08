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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 09:57
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    • 08.10.2020 09:57
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    5 bin personel alacak! 8 Ekim Diyanet imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi - ilanı

    Son dakika haberine göre İşleri Başkanlığınca sonucuna göre 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 - alınacak. Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.

    AA
    Diyanet 5 bin personel alacak

    'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

    Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek.

    Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav..gov.tr" adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

    Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday a çağrılacak.

    Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.

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    Haberler Ekonomi Diyanet 5 bin personel alacak! 8 Ekim Diyanet imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi müezzin-kayyım ilanı