ZİYLAN GRUBU HAKKINDA

Halley, Kinetix, Proshot, Polaris... Ayakkabı ve terlikte ülkemizin önde gelen pek çok markasının sahibi Antepli ayakkabı ustası, çıraklıktan başladığı bu meslekte 50 yılı aşan tecrübesi ile birikimini gelecek nesillere aktarıyor. 10' aşkın şirketi bünyesinde barındıran Ziylan Grubu'nda yetkilerini, çocukları ve yeğenleri ile paylaşan, şimdilerde mesleğin inceliklerini gelecek nesillere aktarmanın telaşı içinde.

Ziylan Grubu'nun İstanbul'a Topkapı, İkitelli, Halkalı ve Kıraç olmak üzere 4 ayrı yerde üretim tesisi bulunuyor. Yıllık ayakkabı üretim kapasitesi 2 milyon 500 bini geçerken çalışan sayısı ise bin 500 kişiyi buluyor.