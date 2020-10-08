Ahmet Ziylan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ziylan Grubu'nun kurucusu olan ve hayırseverliğiyle bilinen ünlü iş insanı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti. Ziylan'ın ardından sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşılırken, Ahmet Ziylan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ahmet Ziylan ölüm sebebi nedir?
BAŞKAN ERDOĞAN EYLÜL'DE ADINI TAŞIYAN BİR MERKEZ AÇMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirmişti.
AHMET ZİYLAN KİMDİR?
Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.
Antepli ayakkabı ustası, 50 yıldır bu mesleğin içinde bir duayen. Önceleri ayakkabı tabanı üreterek başladığı ayakkabıcılık sanayiine 1985 yılında Halley markası ile hız veren Ahmet Usta, kaliteli üretimden asla taviz vermiyor. Ziylan Grubu dizaynı ve patenti tümüyle kendilerine ait olan Halley, Kinetix, Proshot, son olarak da Polaris markalarıyla sektördeki öncü rolünü sürdürüyor.
ZİYLAN GRUBU HAKKINDA
Halley, Kinetix, Proshot, Polaris... Ayakkabı ve terlikte ülkemizin önde gelen pek çok markasının sahibi Antepli ayakkabı ustası, çıraklıktan başladığı bu meslekte 50 yılı aşan tecrübesi ile birikimini gelecek nesillere aktarıyor. 10' aşkın şirketi bünyesinde barındıran Ziylan Grubu'nda yetkilerini, çocukları ve yeğenleri ile paylaşan, şimdilerde mesleğin inceliklerini gelecek nesillere aktarmanın telaşı içinde.
Ziylan Grubu'nun İstanbul'a Topkapı, İkitelli, Halkalı ve Kıraç olmak üzere 4 ayrı yerde üretim tesisi bulunuyor. Yıllık ayakkabı üretim kapasitesi 2 milyon 500 bini geçerken çalışan sayısı ise bin 500 kişiyi buluyor.