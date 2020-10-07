Türkiye'de 13 milyonun üzerinde emekli, Ocak ayının yaklaşması ile birlikte zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla beklemeye başladı. Zam oranında belirleyici olacak enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak'ta yapılacak 6 aylık enflasyon zammının 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonuyla bu oran yükselecek. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 10.5'lik 2020 yılı enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 4.49'a çıkabilecek. YEP'teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Peki 2021 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar oldu? Memur maaş zamları için de fark ödemesi var! Mesai ücreti ise...