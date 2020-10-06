Farklı meslek gruplarında görev yapan milyonlarca çalışan emekli olmak için sayıyor. Milyonlar bu zaman zarfı içerisinde ileride alacağı maaşın yüksek olup olmayacağını merak ediyor. Çalışanlar bu kapsamda ne zaman emekli olacaklarını merak ederken ne kadar aylık bağlanacağı konusunda hesaplama yapmak istiyor. Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. İşte dikkat edilmesi gereken hususlar...

EN ÖNEMLİ KRİTER

● Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.