Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı. Bunların ikisi de CARES yasasında kullanılmayan fonlarla ödenecek." ifadelerini kullandı.