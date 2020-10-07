100 bin TL kredi ödeme planı: Kredi faizleri değişti! Ziraat, ING, Yapı Kredi, ICBC Bank, TEB, QNB, Akbank...

100 bin TL kredi ödeme planı bankalardan kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankaların güncel faiz oranlarında geçtiğimiz değişikliğe gidildi. Bu bağlamda kredi çekme düşüncesi olanlar ise banka banka güncel faiz oranları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. 100 bin TL olarak hesaplanan kredilerin aylık ödeme koşullarına dair merak edilenleri sizler için derledik.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira