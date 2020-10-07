Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıt araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Son açıklamada yer alan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış yapılacak. Yaşadığı ildeki benzin ve motorin fiyatlarını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte 8 Ekim Ankara, İstanbul, İzmir benzin litre fiyatı
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,91 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,86 liraya, İzmir'de 6,77 liradan 6,93 liraya yükselecek.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 5,96 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,19 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,91 liradan 6,14 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 6,22 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL FİYATLARI
Hampetrol fiyatları, ABD petrol stoklarında beklenenden çok artış olduğunu gösteren özel sektör verilerinin ardından düştü. Brent petrolün varil fiyatı 42 doların da altına geriledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları 1,890 doların da altına indi.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 2 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 951,000 varil yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire kesmesi de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.12 artışla 41.91 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.12 düşüşle 40.04 dolar,
- altın yüzde 0.39 artışla 1,885.26 dolar,
- gümüş yüzde 2.92 artışla 23.71 dolar,
- bakır yüzde 0.18 artışla 6,537.50 dolar,
- platin yüzde 1.44 artışla 867.60 dolar,
- paladyum yüzde 0.56 artışla 2,357.97 dolar düzeyindeydi.
RUSYA'NIN PETROL İHRACATI GELİRLERİ YÜZDE 40 AZALDI
Rusya'nın petrol ihracat geliri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 49 milyar dolara geriledi.
Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın 8 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,4 azalarak 160 milyon tona düştü.
Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri ise yüzde 40 azalışla 49 milyar dolar oldu.
Rusya'nın petrol ürünleri ihracatı ise ocak-ağustos döneminde 2019'a kıyasla yüzde 2 azalarak 93 milyon tona düşerken, geliri de yüzde 30 gerileyerek 30 milyar dolara indi.
Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yılın tamamında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.
Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 42,18 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 42,18 dolardan işlem görüyor.
Dün 41,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,10 azalışla 42,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,11 dolardan alıcı buldu.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesiyle yükselişe geçen petrol fiyatları, Trump'ın Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerini durdurma talimatı vermesiyle düşüşe geçti.
Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 951 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stoklarda 400 bin varil artış olması yönündeydi. Stoklarda yaşanan beklenenin üzerindeki artış da fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.
Öte yandan, Norveç'te devam eden grevler nedeniyle bazı sahalarda üretimin kesilmesi, Delta tropik fırtınasının Meksika Körfezi'nde deniz üstü petrol platformları bulunan şirketleri tahliyeye zorlaması da fiyatların aşağı yönlü seyrini baskılamaya devam ediyor.
Norveç'te devam eden grevler, Pazartesi günü 6 deniz üstü petrol ve doğal gaz sahasındaki çalışmaların durmasına neden olmuştu. Ülkenin petrol üretiminin yüzde 8 azalmasına neden olan grevlerin, işçilerin maaşları üzerinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda 10 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor.
Meksika Körfezi'ne yaklaşması öngörülen Delta tropik fırtınasının tahliyeye zorladığı enerji şirketleri ise ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sini oluşturuyor.
Brent petrolde teknik olarak 42,23 ile 42,46 dolar aralığının direnç, 42 ile 41,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.