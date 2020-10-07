Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıt araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Son açıklamada yer alan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 23 kuruş artış yapılacak. Yaşadığı ildeki benzin ve motorin fiyatlarını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte 8 Ekim Ankara, İstanbul, İzmir benzin litre fiyatı

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,91 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,86 liraya, İzmir'de 6,77 liradan 6,93 liraya yükselecek.