



- dolar en düşük 7.7308 lira ve en yüksek 7.7840 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,

- euro en düşük 9.0574 lira ve en yüksek 9.1370 lirayı gördükten sonra, 9.09 – 9.10 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.9991 lira ve en yüksek 10.0741 lirayı gördükten sonra 10.02 – 10.03 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.17075 - 1.17358 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17349 düzeyindeydi.