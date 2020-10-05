





Ekonomideki bu dengelenme ve toparlanma, şirketlerin ciro ve kârlılıklarına da yansımaya başladı. Uzmanlar, şirketlerin 3. çeyrek bilançolarının pozitif gelmesini beklediklerini, bunun da borsaya olumlu yansıyacağını belirtiyor. Yatırımcıları uyaran uzmanlar, 3. çeyrek bilançolarının dikkatlice takip edilmesini öneriyor.







Uzmanlara göre; yatırım yapmadan önce ilgili hisseyi ve şirketi çok iyi araştırmak, yetkin kişilerce yazılmış farklı raporları okumak gerekiyor.



YUKARI YÖNLÜ HAREKET



PARA dergisine açıklamalarda bulunan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı'ya göre, borsaya ivme katacak gelişmeler şöyle:



Covid-19 salgınına yönelik başarılı bir aşı haberi küresel bazda tüm borsaları ve Borsa İstanbul'u olumlu etkileyebilir.



Doğu Akdeniz'de süren gerilimde tansiyonun düşmesi jeopolitik riskimizi azaltır ve Borsa İstanbul'a ivme kazandırabilir.



Coronavirüs'ün olumsuz etkilerinin azalmaya başlayacağı üçüncü çeyrek bilançoları, hisseleri yukarı yönlü destekleyerek endekse pozitif katkı yapabilir.

