Pozitif seyir devam edecek | Borsada yatırım yapacaklara tavsiyeler

EKİMDE DİRENÇ 1.155



Ekim ayında yurt içinde Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı, ödemeler dengesi istatistikleri, enflasyon, sanayi üretim endeksi, Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ve COVİD-19'a ilişkin haber akışının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.