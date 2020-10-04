Pozitif seyir devam edecek | Borsada yatırım yapacaklara tavsiyeler

Borsa İstanbul, ekonomide atılan normalleşme adımlarıyla birlikte eylül ayında yatırımcısını sevindirdi.
BIST 100 endeksi daha sonra eylül ayında özellikle ekonomide atılan normalleşme adımlarıyla birlikte eylül ayında yatırımcısını sevindirdi. İşte borsada yatırım yapacaklara tavsiyeler.
TEKNOLOJİ ÖNDE
Ana sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 18,2 ile teknoloji oldu.
Teknoloji endeksini yüzde 9,7 ile sanayi endeksi, yüzde 7,4 ile mali endeks, yüzde 6,2 ile hizmetler endeksi izledi.
Borsa İstanbul'da hesaplanan alt sektör endekslerine bakıldığında ise en fazla kazandıran yüzde 23,7 ile orman, kağıt, basım oldu.
Analistler, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de risk iştahını artırdığını ifade etti. Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini belirtti.
EKİMDE DİRENÇ 1.155
Ekim ayında yurt içinde Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı, ödemeler dengesi istatistikleri, enflasyon, sanayi üretim endeksi, Doğu Akdeniz'e ilişkin gelişmelerin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ve COVİD-19'a ilişkin haber akışının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.