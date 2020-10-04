HAFİF TİCARİDE EN ÇOK SATANLAR

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 9 aylık dönemde 39 bin 833 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 29 bin 796 adetle Fiat,10 bin 7 adetle de VW izledi.

Bu dönemde Mitsubishi, 3 bin 962 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü ve Peugeot da 3 bin 729 adetle beşinci oldu.