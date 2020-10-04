15.000 TL faizsiz kredi, 28.000 TL geri ödemesiz para

Devlet teşvikleri ve geri ödemesiz paralar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. İşsizlik oranlarının düşürülmesi adına işverenlere çok sayıda teşvik sağlayan devlet işsiz vatandaşlara da çeşitli kurumlar üzerinden kurs ve programlarla meslek öğretiyor. Tüm bu desteklerin yanında devlet ayrıca isşizlik sorunun çözülmesi ve istihdamın artması adına kendi işini kuracak olan vatandaşlara çeşitli yardım ödemelerinde bulunuyor.
DEVLET DESTEKLERİ
Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar maliyetlerin düşürülmesi ve çalışma sürecinin başlayabilmesi adına teşvik sağlıyor. İş kurma sürecinin en başından çalışma hayatının belli bir noktasına kadar devam eden bu destekler ise binlerce TL'ye ulaşıyor.
15.000 TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ
Bu destek Aile Bakanlığı'nın ilçelerde faaliyet gösteren birimleri olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanıyor.
Vatandaşlar uzman oldukları, bildikleri, mesleki yeterlilik sağladıkları bir alanda iş kurmak istediklerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 15.000 TL'ye kredi sağlıyor. Bu kredilerde faiz uygulanmıyor yani kullanılan kredinin anaparası ödeniyor.
Geri ödemeler 12 ay ödemesiz 48 ay vade ile 60 ay vade ile yapılıyor. Burada önemli olan nokta bu desteğin sağlanması sosyal yardımlaşma vakfının ekonomik durumuna bağlı. Bu durumda ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları yerine il geneli hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapabilirsiniz.
28.000 TL VERGİ PRİM DESTEĞİ
Bu destek ödemesi ise çeşitli kurumların ortak çalışması sonucu sağlanıyor.
29 yaşını doldurmamış olan ve ilk defa işyeri açacak olan vatandaşlara devlet hem sigorta prim hemde gelir vergisi desteği sağlıyor.Bu iki destek ile vatandaşlara sağlanan destek tutarı toplam 28 bin TL'yi aşıyor.
Bu desteklerin ilkinde vatandaşlar 12 ay boyunca prim ödemesi yapmıyorlar. Bu ödemeler devlet tarafından yapılıyor. 2020 yılı için bir yıllık prim ödemesi ise 12 bin TL tutarında bir maliyete sahip. İkinci destekte ise vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar olan gelirleri için gelir vergisi ödemesi yapmıyorlar. Gelir vergisi muafiyeti de vatandaşlara 16 bin TL'lik avantaj sağlıyor.
HİBE VE GERİ ÖDEMESİZ TEŞVİKLER NASIL ALINIR?
İşyeri kurmak için ilk olarak sermaye edinmek gerekiyor. Bunun için kredi çekmek ya da Kosgeb desteklerinden faydalanmak mümkün. İşyeri kuracak olan gençlere hibe desteği sağlanıyor. 2020 yılında genç girişimciler işyerlerini kurabilsinler ve işletmelerini kafalarında kurdukları plana göre en iyi şekilde devam ettirebilsinler diye vergi ve prim desteği veriliyor. 3 yıl boyunca sağlanacak olan vergi desteğinden faydalanacak olan gençlerin prim ödemeleri de 1 sene boyunca devlet tarafından karşılanıyor.
75 BİN LİRALIK KISMI
Genç girişimcilerin işletmelerini kurup faaliyete geçirdikleri tarihi takiben üç vergilendirme döneminde sağladıkları gelirin 75.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden ayrı tutulacak. Sağlanan destek kapsamında yaklaşık 22 bin TL civarında vergi desteği sağlanmış olacak. Aynı zamanda ilk kez sigortalı olarak sayılabilecek gerçek kişi statüsündeki girişimcilerin primleri ve resmi olarak kabul edildiği tarihi takiben 1 sene süreli olarak prime esas olarak aylık 882,65 TL olarak sağlanırken bir yıllık hesaplandığında 882,65 * 12 = 10 bin 591 TL civarında bulunuyor. Yani şartları sağlayan kişilerin 10 bin 591 TL'lik prim ödemesi devlet tarafından karşılanıyor.