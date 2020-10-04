Sahibinden 50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller dar gelirli olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Araç almak isteyen vatandaşlar ise araç satıcıları tarafından yapılan kontrolsüz fiyat artışları nedeni ile ikinci el piyasasında fiyatları bu dönemde oldukça yükselmiş durumda.
İkinci el araç piyasasının yükselmesiyle araç sahibi olmak giderek zorlaştı. Otomobil sahibi olmak isteyenler bu süreçte en uygun fiyata nasıl araba alabileceklerini araştırıyor. 50.000 TL'ye kadar alınabilecek her yaş ve kesime hitap eden araç modellerini sizler için derledik. Peki, 2.el araç fiyatları düşer mi, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer, ne zaman düşecek, araba fiyatları ne zaman düşecek, araba almak isteyenler ne yapacak?
Hyundai Getz
1.3, 1.4 ve 1.6 motor gücüne sahip olan araç oldukça bilinen ve ülkemize birçok kişi tarafından kullanılan araç tiplerindendir.
Renault Megane
Renault marka araçlar ülkemizde en çok kullanılan otomobil markalarından biridir. Markanın en uygun araçlarından biri de Megane 1 modelidir. 1.6 motor gücüne sahip araç uzun süreli kullanımlarda dahi en sorunsuz araçların başında geliyor.
Peugeot 206
Görünümü itibariyle ülkemizde özellikle gençlerin en çok tercih ettiği otomobillerden biri Peugeot 206'dır. Aracın tek kapı modelleri 30.000 TL'ye kadar bulunmaktadır. Sedan tipi de bulunan aracın kullanımı da oldukça rahattır.
Honda Civic 1.6 İES
Honda'nın en çok tercih edilen modeli Civic modelidir. Yakıt, kullanış ve dayanıklılık açısından en güvenilir modellerin başında gelen aracında motor hacmi 1.6'dır.
Ford Focus 1.6
Sedan kasa tipi araçlar arasında en beğenilen ve aile aracı olarak öne çıkan Ford Focus 1 modeli ikinci el piyasasında en çok alım satımı yapılan araçlardandır. Aracında uzun yıllar kullanımında sorun olmazken, temizini bulmak zordur.
Mitsubishi Colt
Ülkemizde kullanımı çok yaygın olmasa da bilinen bir araç modeli olan Colt, kadın kullanıcılar için ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor.
Renault Modus
Yine kadın şoförler için ideal bir araç olan Renault Modus modeli 1.4 motor gücüne sahiptir. Aracın en büyük dezavantajı ise bagajının küçük olmasıdır.
Nissan Almera 1.5
Ülkemizde kullanımı yaygın olmasa da yine de kullanılan ve kullanıcıların önerdiği araçlardandır. Aracında yedek parçası zor bulunurken, temiz olanının bulunması halinde uzun yıllar sorunsuz kullanılabilir.
Subaru Impreza 1.5 AWD
4 çeker olan araç özellikle gençlerin dikkatini çekmektedir. Sportif yapısı aracın gençler tarafından tercih edilmesindeki en büyük etkendir. Aracı ailelerin alması tavsiye edilmiyor.
Seat Ibiza 1.4 Signo
100 beygir gücündeki aracın temizi bulunması halinde uzun süre sorunsuz kullanım şansı vardır. Aracın yakıt konusunda da avantajı bulunmaktadır. Ancak aracın temizini bulmak çok zordur.
Fiat Marea Liberty
Fiat'ın en uygun araçlarından biri Marea Liberty modelidir. Tam bir aile aracı olan otomobilin yedek parçasının kolay bulunması da avantajdır. Aracın kronik bir sıkıntısı bulunmazken, uygun fiyatlı olması aracı cazip hale getiriyor.
FİYATLARI GÖREN VATANDAŞ ARAÇ ALMAKTAN VAZGEÇTİ
Araç almak isteyen vatandaşlar ise araç satıcıları tarafından yapılan kontrolsüz fiyat artışları nedeni ile ikinci el piyasasında fiyatların yükseldiğini söyledi. Fiyatları görünce araç almaktan vazgeçtiğini ifade eden Erkan Koçay isimli vatandaş, "Her araca değerinden 15 bin TL fazlası yazılmış. 20 bin TL'lik araç 35 bin TL olmuş. Bu insanlar nasıl araç alacaklar. Hiç kimse sormuyor ki daha düne kadar bu araba 20 bin TL'ydi, bu fiyata sen nasıl çıktın diye.
Avrupa'da 25 yaş üstündeki bütün araçlar çöpe gidiyor. Burada çoğu aracın çöpe atılması yok. Aracın muayenesi yok, burada satışı yapılıyor. Adam 10 bin TL'lik aracına 25 bin TL yazmış, 'Alan alır, satmam ben gerekirse' diyor. Burada keyfe keder nasıl satış yapıyor. Ben araba almam. Neden 10 bin TL değerindeki arabayı 20 bin TL'ye alayım. İkinci al arabaya geldim, almıyorum, almayacağım. Kim alıyorsa alsın ben almıyorum" diye konuştu.
SONUNDA BEKLENEN HABER GELDİ, İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK BELLİ OLDU!
Uzun süredir beklenen araç fiyatlarına indirim konusunda en net açıklame Erkoç tarafından yapıldı. Erkoç "Yıl sonuna doğru yeni araçların da bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle arz-talep dengesi sağlanacak, sıfır araç satışlarının artmasıyla birlikte ikinci el araç sektörü de hareketlenecek. Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz.
Pandemi sebebiyle ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ikinci el otomobil sektörü yıl boyunca talep gördü. İkinci el sektörü olarak bu yılı 8 milyonun üzerinde bir satışla kapatmayı bekliyoruz. İkinci el araca talep devam edecektir" sözleri ile ikinci el araçlarda fiyatın sıfır araçların stoka girmesi ile beraber düşeceğini dile getirdi.