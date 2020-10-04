2.el araba fiyatları ne olacak, ne zaman düşecek? 2.el araç fiyatları ne zaman düşer?

1 Eylül itibari ile Ticaret Bakanlığının düzenlemesi ile yetki ve yeterlilik belgeleri olmadan satış yapamayacaklar. Son 1-2 aydır entegrasyon çalışmaları var. Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile bu proje sistemine oturacak ve yetki belgeleri olmayanlar araç satamayacaklar. Kayıt dışı araç satanlar bir araç satıyor.

Ertesi gün üzerine bin lira aktarıp bir araba daha alıyor. Bu şekilde piyasayı yükseltir hale getirdiler. Dolayısıyla araç fiyatları olağan üstü seviyelere geldi. Aralık-Ocak ayında Türkiye'ye yeteri kadar araç gelecek. O zaman fiyatlar durağan bir hale gelecek. O zaman gerçek fiyat düşüşleri görülecek" dedi.