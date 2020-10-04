EŞYA YARDIM PARASI NEDİR? KİMLERE ÖDENİR?

Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Eşya yardım parası alacak olan vatandaşların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen başvuru şartları iki aşamadan oluşuyor. Birincisi başvuruda bulunacak olan vatandaşların genel durumu ikincisi gelir şartı.

* Aile Bakanlığı'nın belirlediği en önemli koşul hane gelir şartı. Aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşlar Eşya Yardım Desteği için başvuru yapabilirler. Bu şart kişi başına düşen hane gelirinin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması.