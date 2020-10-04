Salgının en yoğun hissedildiği ve kısıtlamaların yoğunlaştığı nisan ve mayıs aylarında ipotekli konut satış adetleri sırasıyla 17 bin ve 18 bine kadar geriledi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 46,2 MİLYAR LİRA

Öte yandan, geçen yıl sonunda 198,7 milyar lira olan konut kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 12,3 milyar lira artışla 211 milyon liraya yükseldi.

Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda konut kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 211 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 211,3 milyar liraya yükseldi.