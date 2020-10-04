Bu yöntemle pazarının çok daha altında faizle ev sahibi olmanın yolu açılacak. Gelecekte faizler daha da yükselse de vatandaş bu durumdan muhakkak etkilenmeyecek. Peki Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev almak isteyene devlet ne kadar hibe ediyor? 2020 Ev alma kredileri hibe kampanyası? Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi en çok aratılan konulardan biri.
YAPI TASARRUF SANDIĞI SİSTEMİ (YTS) NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?
Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın uygulanan "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi'ne yönelik çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, ev sahibi olmak isteyenlerin belli bir süre bankada birikim yapmasını, bu sayede de oldukça düşük faizle konut sahibi olmasının yolunu açan bir sistem. Bu yöntemle piyasanın çok daha altında faizle ev sahibi olmanın yolu açılacak. Gelecekte faizler daha da yükselse de vatandaş bu durumdan kesinlikle etkilenmeyecek.
NE KADAR BİRİKİM YAPMAK GEREKİYOR?
Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, yüzde 40 birikim, yüzde 60 kredi yöntemiyle çalışacak. Yani 200 bin TL'lik ev almak isteyen bir kişinin 80 bin TL'lik birikim yapması gerekecek. Aylık birikim tutarı da çekilecek kredi tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.
YAPI TASARRUF SİSTEMİ