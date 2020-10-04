Bu yöntemle pazarının çok daha altında faizle ev sahibi olmanın yolu açılacak. Gelecekte faizler daha da yükselse de vatandaş bu durumdan muhakkak etkilenmeyecek. Peki Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev almak isteyene devlet ne kadar hibe ediyor? 2020 Ev alma kredileri hibe kampanyası? Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi en çok aratılan konulardan biri.