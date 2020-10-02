Vatandaşa at eti sucuk yedirdiler! Bakanlık gıda teröristi firmaları paylaştı

Tarım Bakanlığının tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:

"Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi."

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin bilgisine arz edildi.