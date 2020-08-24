"Bu kıymaların ne zaman hazırlandığını bilmiyoruz. Kıymalar da bütünlüğü bozulan et olduğundan bozulmaya daha yatkın. Bu nedenle ürünün raf ömrünü kısaltmış oluyoruz. Ayrıca gerçekten bir et parçasından mı çekildi yoksa katkı olarak sakatat ya da başka bir bileşen eklendi mi; bunu görmüyoruz. En masum şekilde etin sinir ve yağ gibi kullanılmayan kısımlarından elde ediliyor olabilir. Canlı ve parlak rengi vermek için gıda boyaları kullanılıyor. Bu bileşenler size etten üretilmiş kıyma yerine daha ucuz alt malzemelerden ya da atık diyebileceğimiz malzemelerin kullanılarak yapıldığı bir ürüne dönüştürmüş olabilir. Bu da sağlıksız koşullarda yapılmışsa gıda zehirlenmesine bile yol açabilir. Aslında biz sakatatı ayrıca tüketiyoruz, gıda boyalarının yasal kullanılma izinleri var. Bununla ilgili sağlık sıkıntısı olmasa dahi biz bir ürünü et ve et ürünü olarak alıyoruz. Kandırılmış oluyoruz."