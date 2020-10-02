Küresel piyasalar Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası sarsıldı!





Avrupa tarafında, dün imalat sanayi PMI verileri beklentiler seviyesinde seyrederken, 50'nin üzerinde kalmaya devam ederek genişlemenin yavaşlasa da sürdüğüne işaret etti. Dün başlayan ve bugün de devam edecek Avrupa Birliği liderler zirvesi piyasaların ana gündemi olarak öne çıkıyor.

Avrupa borsaları, dün karışık bir seyir izledi, avro/dolar paritesi ise 1,1700-1,1750 bandında dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.