Donald Trump kimdir? Trump kaç yaşında? Donald Trump eşi kimdir, çocukları var mı?

Donald Trump kimdir? Donald Trump kaç yaşında? Trump eşi kimdir, çocukları var mı? Dünya medyasını şok eden haber ABD'den geldi. ABD Başkanı Donald Trump yeni tip koronavirüse yakalandığını duyurdu. Trump yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki, Donald Trump kimdir, kaç yaşında? Donald Trump eşi kimdir?
DONALD TRUMP KORONAVİRÜSE YAKALANDI!
ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamasında Trump, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.
DONALD TRUMP KİMDİR?
ABD'li iş adamı, siyasetçi, yönetici, girişimci ve yazar olan 14 Haziran 1946 New York doğumlu Trump'ın tam adı Donal John Trump'tır.
Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalışmıştır. Kariyeri sırasında oteller, kumarhaneler, golf sahaları ve daha birçok yapı inşa etmiştir. 2000 ABD başkanlık seçimleri'nde Reform Partisi adayları arasında yer almıştır. Forbes iş dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Zengin 400 İnsanı lisesinde yer almıştır.
2004-2015 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan ünlü reality show The Apprentice'de yer almıştır. Donald Trump 1960'lı yılların başında liseyi kötü hal ve gidişi yüzünden, terk etmek zorunda kaldı. Ardından askeri akademide okudu ve 1968'den sonra Pennsylvania'daki Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi gördü. Tek ve iki ailelik evlerin yapımında uzmanlaşan babasının şirketinde ayak işlerine baktı.
2016 yılında sert barış ideolojisinin, Radikal İslam, IŞİD, atom ülkesi İran ve komünist Çin'e karşı caydırıcı silah olarak kullanılması sebebiyle Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi.
16 Haziran 2015'te Cumhuriyetçi partiden başkanlık kampanyalarına başlayan Trump, partisinden senatör Ted Cruz ve Ohio Valisi John Kasich'den yapılan ön seçimler sonrasında sıyrılarak partinin tek adayı olarak kaldı. 2016 Haziranının son günlerine doğru parti içinde gereken 1238 delege sayısına ulaşarak partinin resmi adayı olması kesinleşti. Yaygın görüşlere ve genel anket sonuçlarında çoğu kez Clinton'un gerisinde gösterilen Trump, 8 Kasım 2016'da yapılan seçimleri kazanarak 45. Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu.
MELANIA TRUMP KİMDİR?
Melania Trump, 26 Nisan 1970'de Slovenya'daki Novo Mesto'da (daha sonra Yugoslavya'nın bir parçası) doğdu.
Babası bir araba satıcısıydı ve annesi çocuk kıyafeti tasarımcısıydı. Küçük kızkardeşiyle mütevazi bir evde büyüdü ve daha sonra babasının önceki bir ilişkisinden sahip olduğu bir erkek kardeşi olduğunu öğrendi.Trump, 16 yaşında modelliğe başladı ve iki yıl sonra Milan'da bir ajansla anlaşma imzaladı. Ljubljana Üniversitesi'ne kayıt yaptı ancak modellik kariyerine devam etmek için bir yıl aradan ayrıldı.
Modelliğin ilk günlerinde Trump, 1996'da New York'a taşınmadan önce Milano'da ve Paris'te çalıştı. Orada Patrick Demarchelier ve Helmut Newton gibi tanınmış fotoğrafçılarla birlikte çalışarak istikrarlı bir çalışma kazandı ve Harper's Bazaar (Bulgaristan), Vanity Fair (İtalya), GQ ve Sports Illustrated Mayo Issue .Melania Trump, 26 Nisan 2016'da New York'ta Lincoln Center'da Jazz'ın Frederick P. Rose Hall'daki 2016 Time 100 Gala'sına katıldı.
Melania, gelecekteki kocası Donald Trump ile 1998'de New York moda partisinde bir araya geldi. İlk tanışma tarihini reddetmesine rağmen, çift sonunda bir ilişki kurmaya başlamış ve 2004 yılında beraberliğe başladılar. Ertesi yıl Florida, Palm Beach'te evlendiler, Shaquille O'Neal , Barbara Walters , Kelly Ripa , Matt Lauer , Katie Couric , eski Başkan Bill Clinton ve daha sonra New York Senatörü Hillary Clinton dahil olmak üzere düğün törenleri ünlü katılımcılarla gerçekleştirildi .2006 yılında Trump, Barron William Trump'i doğurdu. Oğulları kocası Donald'ın beşinci çocuğu. Aynı yıl ABD vatandaşı oldu.