ABD teşvik paketi kabul edildi mi? ABD teşvik paketi altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Piyasaları yakından takip edenlerin gözü kulağı ABD'deki teşvik paketinde. Altın ve dolar fiyatlarını etkilemesi beklenen ABD teşvik paketi kabul edildi mi? Peki bu paket altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Paket kapsamındaki görüşmelerde dolarda gevşeme görülürken bu durum altın fiyatlarına da yansıdı. ABD teşvik paketinde neler var? İşte detaylar…

ABD TEŞVİK PAKETİ KABUL EDİLDİ Mİ?

ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen söz konusu teşvik paketi, 207'ye karşı 214 oyla kabul edildi.