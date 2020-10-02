ABD teşvik paketi kabul edildi mi? ABD teşvik paketi altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Piyasaları yakından takip edenlerin gözü kulağı ABD'deki teşvik paketinde. Altın ve dolar fiyatlarını etkilemesi beklenen ABD teşvik paketi kabul edildi mi? Peki bu paket altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Paket kapsamındaki görüşmelerde dolarda gevşeme görülürken bu durum altın fiyatlarına da yansıdı. ABD teşvik paketinde neler var? İşte detaylar…
ABD TEŞVİK PAKETİ KABUL EDİLDİ Mİ?
ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin hazırladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.
Beyaz Saray ile Demokratlar arasında günlerdir süren müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasına rağmen söz konusu teşvik paketi, 207'ye karşı 214 oyla kabul edildi.
Demokratların teşvik paketine karşı oy kullananlar arasında, Cumhuriyetçilerin yanı sıra 18 demokrat üye de yer aldı.
Söz konusu teşvik paketi, ilk olarak Senato'ya sunulacak, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.
Demokratların 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında, 600 dolarlık haftalık işsizlik yardımının yeniden devreye alınması ve yıl sonuna kadar uzatılması planlanıyor.
Teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.
Öte yandan eyalet ve yerel yönetimlere bir yılda 436 milyar dolarlık yardım sağlanması, salgından en çok etkilenen işletmeler için ikinci tur Maaş Koruma Programı kredisi verilmesi, hava yolu şirketleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılması, Kovid-19 testi için 75 milyar dolarlık bütçe sağlanması, eğitime 225 milyar dolarlık kaynak aktarılması ve kira yardımı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Trump hükümeti ile Demokratlar arasında teşvik paketine ilişkin uzun zamandır devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.
Son olarak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin önceki gün yaptıkları görüşmelerin ardından dün de bir telefon konuşması gerçekleştirmişti. Teşvik paketinin miktarını görüşen ancak tam mutabakat sağlayamayan ikili arasındaki görüşmelerin devam edeceği kaydedilmişti.
Söz konusu teşvik paketinin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.
ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla doların güçlenmesi altın fiyatlarını aşağıya çekti ve ons altın yükseldiği 1,911 dolardan geri döndü.
Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatlarındaki gerileme de, Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hız kazandı, Brent petrolün varil fiyatı 40 doların da altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.00 düşüşle 39.49 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.02 düşüşle 37.62 dolar,
- altın yüzde 0.06 düşüşle 1,906.97 dolar,
- gümüş yüzde 0.04 düşüşle 23.78 dolar,
- bakır yüzde 5.14 düşüşle 6,342.50 dolar,
- platin yüzde 1.08 düşüşle 890.83 dolar,
- paladyum yüzde 0.54 düşüşle 2,315.67 dolar düzeyindeydi.
Doların da yükselmesinin etkisiyle iç piyasada gram altın 477 liraya, çeyrek altın 782 liraya, Cumhuriyet altını da 3,113 liraya yükseldi.
Ünlü & Co/DAHA analizinde, "Ons altın 1,900 doların üzerini test ediyor" denildi ve şöyle devam edildi:
"Hafta başında 94.5 seviyesinin üzerinde olan dolar endeksinin yönünü aşağı çevirmesi değerli metallerin güç kazanmasını sağlarken ons altın yaklaşık bir haftalık aranın ardından bir kez daha 1,900 doların üzerini test etmeye başladı.
"ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından da altının sınırlı şekilde destek bulduğunu görüyoruz.
"1,890 doların üzerinde kalınması durumunda 1912 ve 1920 doların teknik açıdan sonraki hedefler olduğunu düşünmeye ise devam ediyoruz.
"Bugün açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin beklentileri karşılayamaması ve dolar üzerinde baskı oluşturması durumunda bunun da altın lehine hareketi desteklemesini bekleriz.
"Diğer taraftan ABD Kongresi'nde üzerinde çalışılan teşvik paketinde somut adım atılması durumunda bunun da altın fiyatları açısından itici bir güç olacağını düşünüyoruz.
"Her ne kadar Temsilciler Meclisi 2.2 trilyon dolarlık pakete onay vermiş olsa da anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle paketin Senato'dan geçmesi beklenmiyor."