Gün, bu yıl denizlerin balıkla dolu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır böyle balık olmamıştı. Hava şartlarının iyi gitmesi verimliliği arttırıyor. Şu anda en çok denizden palamut çıkıyor. Hamsi, tekir, mezgit, istavrit gibi balıklar da şu anda oldukça bol. Önceki sezonlarla karşılaştırdığımızda bu sene çok güzel balık var. Şimdi tezgahlarımız balıkla dolu vaziyetti. Havalar böyle iyi giderse sezon boyu bol balık, tezgahımızdan eksik olmayacak. Bu sezon balığın çok olması esnafımızın ve tüketicinin yüzünü güldürüyor. İstanbullu bu sene balığa doyacak."