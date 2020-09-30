VERİ GİRİŞ PERSONELİ

Konya Şehir Hastanesi:

Üniversitelerin tıbbi dokümantasyon, hastane işletmeciliği, sağlık yönetimi, işletme ve iktisat Ön lisans/Lisans bölümlerinden mezun,

Hasta memnuniyeti odaklı iş akış yöntemlerini belirleme ve uygulama konusunda en az 10 yıl deneyimli,

Hastanelerde poliklinik, yatan hasta tedavi hizmetleri, hasta memnuniyeti gibi hastane yönetim süreçleri konusunda en az 10 yıl deneyim sahibi,

Görev tanımındaki personel ve hastane süreçlerini en etkin şekilde yönetebilecek,

Sorumlu olduğu ekibinin süreçleri ile ilgili günlük, haftalık, aylık raporlarını üst yönetime yapabilecek,

Hastanedeki Veri Giriş Elemanlarının şirket imajı ve kültürüyle uyumlu bir şekilde görev yapmalarını yönetmek.

Konya'da İkamet eden,

İŞLETME MÜDÜRÜ

Tekirdağ Şehir Hastanesinde Görev alacak Tekirdağ'da ikamet edecek, en az 5 sene hastane veya benzeri kurumlarda tecrübeli Teknik İşletme Müdürü aranmaktadır.

BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

Tekirdağ Şehir Hastanesi;

Ekip Çalışmasına yatkın, Çalışma arkadaşları ile uyum içinde çalışabilecek,

İş süreçlerindeki risk öngörüsüne sahip olan sorun öncesi müdahale edebilen,

Tercihen Hastane ve/veya kompleks binalarda görev almış,

Tercihen çalışacağı alanda belge sahibi,

Vardiyalı çalışma saatlerine uygun,

Tekirdağ da ikamet eden veya edebilecek