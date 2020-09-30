En Büyük Avantajlardan Biriside 0,49 Faiz Oranı

En büyük sunulan avantajlardan biriside 0,49 faiz oranı ile fırsatların sağlanıyor olması. Bu süreçte maddi anlamda güçlük çeken vatandaşlar yâda az geliri olan vatandaşlar ödemelerde sıkıntı yaşamamaları açısından düşük faiz oranları ile vatandaşın yüzünü güldürdü.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ 2. FAZ PAKET İLE YENİ KREDİ BAŞVURUSU ALINACAK MI?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Bu kredi paketinde yine ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere devlet bankaları vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlamalıdır. İnsanlar önünü görene ve virüs krizi tamamen atlatılana kadar maddi olarak rahatlatılmalıdır" açıklamasında bulundu.