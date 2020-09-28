TOKİ konutları dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda yeni projeler ardı ardına açıklanıyor. Eylül ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde konutlar daha çok ilgi çekiyor. TOKİ'nin sunduğu pek çok imkanlar ile asgari ücretle çalışanlar bile TOKİ'den ev alma imkanına sahip oluyor. TOKİ'den konut nasıl alınır, TOKİ konut şartları neler? TOKİ taksitleri ne kadar? TOKİ'den konut alım peşinatı ne kadar? TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ'den ev almak istiyorum ne yapmam lazım? TOKİ projesi; Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
GÜNDE 14 LİRA TAKSİTLE SIFIR KONUT SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ!
Yayımlanan ilanlar arasında en düşük konut fiyatı 117 bin lira olarak belirlenirken en düşük aylık taksit tutarı 390 lira ve en düşük konut peşinatı tutarı ise 14 bin lira olarak TOKİ Çorum Boğazkale Konut Projesi için uygulanacak.
TOKİ TÜRKİYE GENELİ AÇIK SATIŞ İLANLARI EYLÜL 2020
TOKİ Çorum Boğazkale Konut Projesi 69 Adet Konut
TOKİ Denizli Çardak Konut Projesi 123 Adet Konut
TOKİ Denizli Honaz Konut Projesi 51 Adet Konut
TOKİ Denizli Sarayköy Konut Projesi 27 Adet Konut
TOKİ Hatay Payas Konut Projesi 2 Adet Konut
TOKİ Karabük Eflani Konut Projesi 16 Adet Konut
TOKİ Karaman Doğukışla Konut Projesi 1 Adet Konut
TOKİ Kars Sarıkamış Konut Projesi 69 Adet Konut
TOKİ Kastamonu Örencik Konut Projesi 97 Adet Konut
TOKİ Mersin Gülnar Konut Projesi 39 Adet Konut
TOKİ Trabzon Beşikdüzü Konut Projesi 5 Adet Konut
TOKİ Bolu Karaköy Konut Projesi 1 Adet Konut
TOKİ Bursa Gemlik Konut Projesi 59 Adet Konut
TOKİ KONUT SATIŞLARINDA YER ALAN KONUTLAR
Ev almak isteyen vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çeşitli seçenekler sunuyor olsa da satışa çıkarılan konutların birçoğu standart olarak üretilen evlerden oluşuyor.
Dar gelirni vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına üretilen konutlar genellikle 1+1 ve 2+1 olarak üretiliyor. Orta gelir grubu için üretilen konutlar ise çok büyük oranda 3+1 şeklinde oluyor. Ancak bu konutların dışında TOKİ 4+1 konut satışı da yapıyor.
ÖDEME KOLAYLIKLARI NELER?
TOKİ Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle eşdeğer.
Kurum ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istiyor. Peşinat ödemeleri yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında oluyor.
Taksit seçenekleri de konuta göre değişiyor. TOKİ peşinat ödemesi yapan vatandaşların kalan borçlarını en az 120 ay olmak üzere uzun vadede taksitlendiriyor. Bu süre 120 ay, 144 ay, 180 ay, 216 ay ve 240 ay şeklinde olabiliyor.
DAR GELİRLİLER TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
TOKİ tarafından ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR?
TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ projesi; Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Sizde tokiden ev almak istiyorum diyenlerdenseniz şartları bilmeniz gereklidir