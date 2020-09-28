DAR GELİRLİLER TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ tarafından ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.

Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR?

TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ projesi; Türkiye genelinde hem uygun fiyatlı bir şekilde kişileri ev sahibi yapmayı hem de işsizlik sorununa hatırı sayılır rakamlarda etki etmeyi başarmıştır. Sizde tokiden ev almak istiyorum diyenlerdenseniz şartları bilmeniz gereklidir