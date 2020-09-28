Son dakika: Alman basını Başkan Erdoğan'ı hedef aldı!

Ermenistan, dün Azerbaycan'da yaşayan sivillere yönelik bombardıman düzenlerken, çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı. Azerbaycan, Ermenistan'a misli ile karşılık verirken, çok sayıda askeri aracı yok etti. Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, gerilim dünyanın da gözünü bölgeye çevirdi. Alman gazetesi Welt, Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan Ermenistan'a destek çıktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

ALMAN GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Alman Welt gazetesi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa varan gerilimi manşetine taşıdı. Welt, Azerbaycan'a açıktan destek veren Başkan Erdoğan'a yönelik, "Dağlık Karabağ Erdoğan'ın yeni savaşı" şeklinde küstah bir ifade kullandı.

Alfred Hackensberger imzalı haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e karşı bir mücadeleye girdiğine yer verildi.

Gazete Başkan Erdoğan'ı karalamak için, 'Erdoğan, savaş isteyen bir lider' şeklinde skandal ifadelere de yer verdi.

TÜRKİYE BÖLGEDE EN BÜYÜK DİPLOMATİK MÜCADELEYİ VEREN ÜLKE OLARAK BİLİNİYOR

AGİT Minsk grubu üyelerinden Türkiye, yıllardır bölgedeki anlaşmazlığı diplomatik çözümlendirme yolunda en çok faaliyet gösteren ülkelerin başında geliyor.