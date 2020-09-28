Dünya Altın Konseyi son verileri açıkladı. Türkiye altın rezervi en yüksek ülkeler arasındaki yerini koruyor. Peki en fazla altın hangi ülkelerde? İşte merak edilen o sıralama…

En çok merak edilen liste açıklandı! Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?