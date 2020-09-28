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    • 28.09.2020 12:31
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    En çok merak edilen liste açıklandı! Hangi ülkede ne kadar altın var? 'nin altın rezervi ne kadar?

    Dünyanın en değerlerin madeni olan altın koronavirüsün ardından daha da önemli hale geldi. Tamamen sosyolojik ve psikolojik durumlardan etkilenen altın fiyatları koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kırdı. Peki hangi ülkenin ne kadar altın rezervi var? ’nin altın rezervi ne kadar? son verilere göre ülkelerin altın rezervini açıkladı. İşte detaylar…

    Dünya Altın Konseyi son verileri açıkladı. Türkiye altın rezervi en yüksek ülkeler arasındaki yerini koruyor. Peki en fazla altın hangi ülkelerde? İşte merak edilen o sıralama…

    Ürdün: 38,3 ton

    Bulgaristan: 40,3 ton

    Bolivia: 42,5 ton

    Belarus: 43,6 ton.

    Finlandiya: 49,1 ton

    Arjantin: 56,8 ton

    Pakistan: 64,5 ton

    Danimarka: 66,5 ton

    Brezilya: 67,2 ton

    Mısır: 75,6 ton

    Endonezya: 78,1 ton

    Kuveyt: 79,0 ton.

    Avustralya: 79,9 ton.

    Irak: 89,8 ton.

    Polonya: 102,9 ton.

    Romanya: 103,7 ton.

    Uluslararası Ödemeler Bankası BIS: 104,0 ton

    Kore: 104,4 ton.

    Yunanistan: 112,8 ton.

    Libya: 116,6 ton.

    Meksika: 120,6 ton

    Güney Afrika: 125,3 ton.

    İsveç: 125,7 ton.

    Singapur: 127,4 ton.

    Tayland: 152,4 ton.

    Cezayir: 173,6 ton.

    Venezuela: 188,9 ton.

    Filipinler: 196,3 ton.

    Belçika: 227,4 ton.

    Kazakistan: 254,7 ton.

    Kazakistan: 254,7 ton.

    Avusturya: 280,0 ton.

    İspanya / 281,6 ton.

    Lübnan: 286,8 ton.

    Birleşik Krallık: 310,3 ton.

    Suudi Arabistan: 322,9 ton.

    Portekiz: 382,5 ton.

    Çin Cumhuriyeti: 423,6 ton.

    Avrupa Merkez Bankası (ECB): 504,8 ton.

    Türkiye: 583 ton

    Hindistan: 557,8 ton.
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    Haberler Ekonomi En çok merak edilen liste açıklandı! Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye'nin altın rezervi ne kadar?
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