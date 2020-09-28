Dünya Altın Konseyi son verileri açıkladı. Türkiye altın rezervi en yüksek ülkeler arasındaki yerini koruyor. Peki en fazla altın hangi ülkelerde? İşte merak edilen o sıralama…
Ürdün: 38,3 ton
Bulgaristan: 40,3 ton
Bolivia: 42,5 ton
Belarus: 43,6 ton.
Finlandiya: 49,1 ton
Arjantin: 56,8 ton
Pakistan: 64,5 ton
Danimarka: 66,5 ton
Brezilya: 67,2 ton
Mısır: 75,6 ton
Endonezya: 78,1 ton
Kuveyt: 79,0 ton.
Avustralya: 79,9 ton.
Irak: 89,8 ton.
Polonya: 102,9 ton.
Romanya: 103,7 ton.
Uluslararası Ödemeler Bankası BIS: 104,0 ton
Kore: 104,4 ton.
Yunanistan: 112,8 ton.
Libya: 116,6 ton.
Meksika: 120,6 ton
Güney Afrika: 125,3 ton.
İsveç: 125,7 ton.
Singapur: 127,4 ton.
Tayland: 152,4 ton.
Cezayir: 173,6 ton.
Venezuela: 188,9 ton.
Filipinler: 196,3 ton.
Belçika: 227,4 ton.
Kazakistan: 254,7 ton.
Kazakistan: 254,7 ton.
Avusturya: 280,0 ton.
İspanya / 281,6 ton.
Lübnan: 286,8 ton.
Birleşik Krallık: 310,3 ton.
Suudi Arabistan: 322,9 ton.
Portekiz: 382,5 ton.
Çin Cumhuriyeti: 423,6 ton.
Avrupa Merkez Bankası (ECB): 504,8 ton.
Türkiye: 583 ton
Hindistan: 557,8 ton.