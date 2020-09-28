Kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanırken bitcoin fiyatlarındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, geçen hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerilekten sonra toparlanarak 97.47 milyar dolara dönen 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte 91.51 milyar dolar düzeyine geriledi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 28 Eylül bitcoin fiyatları
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05 artışla 10,902 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 201.72 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların üzerine çıktı.
Kripto para piyasalarında geçen hafta Perşembe günü 324.07 milyar dolar ile 325 milyar doların da altına kadar inen toplam piyasa hacmi, yeni haftaya 349.73 milyar dolar ile 350 milyar dolar sınırında başladı.
Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, geçen hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerilekten sonra toparlanarak 97.47 milyar dolara dönen 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte 91.51 milyar dolar düzeyine geriledi.
Toplam 7,192 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,270 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 1.05 artışla 10,902.78 dolar,
2.Ethereum yüzde 0.27 düşüşle 359.24 dolar,
3.Tether yüzde 1.00 artışla 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 0.39 artışla 0.24 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 3.25 artışla 230.26 dolar,
6.Binance Coin yüzde 0.26 artışla 26.56 dolar,
7.Chainlink yüzde 4.39 artışla 10.80 dolar,
8.Polkadot yüzde 0.01 düşüşle 4.32 dolar,
9.Cardano yüzde 6.52 artışla 0.10 dolar,
10.Crypto.com Coin yüzde 0.75 artışla 0.15 dolardan işlem görüyordu.