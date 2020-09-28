Kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanırken bitcoin fiyatlarındaki son gelişmeler merak konusu oldu. Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, geçen hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerilekten sonra toparlanarak 97.47 milyar dolara dönen 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte 91.51 milyar dolar düzeyine geriledi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 28 Eylül bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05 artışla 10,902 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 201.72 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların üzerine çıktı.