Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandeminin 200. Gününde ekonomik destekleri ayrıntılarıyla anlatan bir videoya da yer verdi.
200 günde devreye alınan İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İşe Devam Paketi ve Kısa Çalışma Ödeneği'ni sıralayan Bakan Albayrak, "Temel ihtiyaç desteği sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak'ın yayımladığı videoda 200 günde yapılan desteklerin mali boyutu ise şöyle sıralandı:
● Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin maddi tutarı 491 milyar lira oldu.
● 6,3 milyon aileye 1000'er lira destek sağlandı.
● 66 milyar TL prim ve muhtasar ödemesi ötelendi.
● 3,6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi.
● 8 milyon vatandaşa 47,5 milyar TL temel ihtiyaç desteği sağlandı.
● 784 bin esnafa 29,8 milyar TL destek finansmanı sağlandı.
● 198 bin işletmeye 144 milyar TL işe devam destek finansmanı verildi.