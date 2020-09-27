



Bakan Albayrak'ın yayımladığı videoda 200 günde yapılan desteklerin mali boyutu ise şöyle sıralandı:



● Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin maddi tutarı 491 milyar lira oldu.



● 6,3 milyon aileye 1000'er lira destek sağlandı.



● 66 milyar TL prim ve muhtasar ödemesi ötelendi.



● 3,6 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi.



● 8 milyon vatandaşa 47,5 milyar TL temel ihtiyaç desteği sağlandı.



● 784 bin esnafa 29,8 milyar TL destek finansmanı sağlandı.



● 198 bin işletmeye 144 milyar TL işe devam destek finansmanı verildi.