Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 500 milyar liralık paket!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı gelişmelerin de bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı yakından takip ediliyor. Covid-19, bu yılın ikinci çeyreğinde bütün ülke ekonomilerini olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkiledi. Salgının ekonomiye etkisi büyüme rakamlarına yansırken öncü göstergeler üçüncü çeyrek için güçlü toparlanma işareti veriyor.

TALEP OLUMLU KARŞILANDI

Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için mart ayının ikinci yarısından itibaren alınan tedbirler çerçevesinde vergi ve sigorta primleri ekim ayına ertelenmişti. Altı ay ödemesiz krediler ve kamu yükümlülüklerinin ertelenmesi reel sektörü rahatlatmıştı. Şirketler, ekim ayından itibaren hem kredileri hem de ertelenen vergileri ödeyeceği bir döneme girecek. Sıkıntıların devam ettiğine dikkati çeken iş dünyası, yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasını istiyordu. Bu talep olumlu karşılandı. Geçtiğimiz hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden yapılandırma ile ilgili yaptığı açıklamada "Salgının etkisinden kaynaklı olarak çok yoğun talep ulaştı. Ekim ayı sonuçlarına bakarak karar vereceğiz" demişti. Ekonomi yönetiminin, bütün talepleri dikkate alarak geniş kapsamlı biçimde yeniden yapılandırmayı hayata geçirmesi hâlinde paketin büyüklüğü 500 milyar lirayı bulacak. Bu miktar, aynı zamanda bugüme kadar sağlanan desteklere de yakın bir rakama işaret ediyor.