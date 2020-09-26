Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 200 gün içinde devreye alınan ekonomi paketleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 26, 2020
200 günde devreye aldığımız paketler;
📍İstikrar Kalkanı Paketi
📍Esnaf Destek Paketi
📍İş'e Devam Desteği
📍Kısa Çalışma Ödeneği
📍Temel İhtiyaç Desteği
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UIkUQmWgYU