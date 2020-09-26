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    • 26.09.2020 18:33
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    Son dakika: 'tan vatandaşa tam destek mesajı: için varız

    , Twitter'dan yaptığı açıklamada, '' için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; , , İş'e , , . Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 200 gün içinde devreye alınan ekonomi paketleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.




    Bakan Albayrak paylaşımında, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı: Türkiye için varız
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