2021 yılının Ocak ayı için geri sayım devam ederken milyonlarca emekli yılda yapılacak olan zammı merak etmeye başladı. Milyonlarca emekli vatandaşa son olarak Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki kez olmak üzere enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Peki, 2021 Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...

YENİ YILDA EMEKLİ MAAŞLARINA KAÇ TL ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 5.4 olacak. En düşük maaş esnafta bin 988, SSK'lılarda 2 bin 353 liraya yükselecek.