A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim fırsatları başladı. Gıdada temizlik ürünlerine daha pek çok çeşitte ürün uygun fiyatla satışa sunuluyor. A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler olduğunu merak edenler için kataloğu derledik. A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim ile markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte ürünler ve fiyatları...
A101 26 EYLÜL-2 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL
Aras Torku Toz Şeker 5 kg 23,75 TL
Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4 adet 18,45 TL
Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg 30,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar
Privacy Kadın Erkek Parfüm 27,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Danone Kakaolu Süt 12x180g 19,95 TL