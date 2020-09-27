Heyecanla beklenen BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı yayınlandı. Hemen incelenmeye başlanan katalogta alınacak ürünler de belirlenmeye başlandı. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle pastacılık severler için çok güzel malzemeler bu hafta BİM'de olacak. birbirinden çeşitli ve lezzetli tatlı, pasta tariflerini denemek isteyenler bu gıda malzemeleri ile çok güzel lezzetler yaratacak. İşte merak edilen güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…
BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 29 EYLÜL 2020 SALI
Esmer Köftelik Bulgur
KappadokiaSiyez Unu
EforSirke
Veg&Bones Ennfes
İlikli Dana Kemik Suyu / Tavuk Suyu
FilizYumurtalı Uzun Erişte
DardanelVişne Kompostosu
DardanelEtli Nohut
DaphneSütlü/Bitter Kuvertür Çikolata
Marini
Kakaolu Kedi Dili
Kenton
Vanilyalı Cupcake Karışımı
Pakmaya
Pastacı Kreması
Kenton
Kadayıflı Muhallebi