Heyecanla beklenen BİM aktüel kataloğu 29 Eylül Salı yayınlandı. Hemen incelenmeye başlanan katalogta alınacak ürünler de belirlenmeye başlandı. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle pastacılık severler için çok güzel malzemeler bu hafta BİM'de olacak. birbirinden çeşitli ve lezzetli tatlı, pasta tariflerini denemek isteyenler bu gıda malzemeleri ile çok güzel lezzetler yaratacak. İşte merak edilen güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…