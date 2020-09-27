28 Eylül ücretsiz laptop başvurusu nasıl yapılır?

Haydi Şimdi bedava bilgisayar başvuru formu! Acun Ilıcalı ihtiyacı olan ailelere ve öğrencilere ücretsiz laptop dağıtmaya başladı mı?
Evde interneti ve gerekli olan ekipmanı bulunmayan çok sayıda öğrencinin olduğu tespit edildi. Eşit şartlarda eğitim göremeyecek olan öğrencilerin arasında yaşanan bu ayrımcılık eğitim sürecini baltalayacak bir sorun olarak görüldü. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ACUN ILICALI BEDAVA BİLGİSAYAR, LAPTOP, TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TV8 ekranlarında Haydi Şimdi kampanyası ile başlatılan bedava bilgisayar, laptop, tablet başvurularına durumu olmayan aileler ve öğrenciler oldukça fazla ilgi gösteriyor. Birçok öğrenci, yapılan son yardımların ardından bedava bilgisayar için nasıl başvuru yapılacağını sorguluyor.
Acun Ilıcalı tarafından başlatılan 'Haydi Şimdi' sloganı doğrultusunda düzenlenen gecede 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulunmayı ihmal etmedi. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını ve bu rakamlara SMS'lerin dahil edilmediğini ifade etti.
ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı. Öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasının en büyük gayeleri olduğu belirtildi. Bunun için alınan tabletlerin ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek bir çalışmanın ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi ve dağıtım işlemlerinin yapılması planlanıyor. Ancak bu dağıtım işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.