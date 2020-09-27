28 Eylül ücretsiz laptop başvurusu nasıl yapılır?

ACUN ILICALI BEDAVA BİLGİSAYAR, LAPTOP, TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TV8 ekranlarında Haydi Şimdi kampanyası ile başlatılan bedava bilgisayar, laptop, tablet başvurularına durumu olmayan aileler ve öğrenciler oldukça fazla ilgi gösteriyor. Birçok öğrenci, yapılan son yardımların ardından bedava bilgisayar için nasıl başvuru yapılacağını sorguluyor.

Acun Ilıcalı tarafından başlatılan 'Haydi Şimdi' sloganı doğrultusunda düzenlenen gecede 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulunmayı ihmal etmedi. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını ve bu rakamlara SMS'lerin dahil edilmediğini ifade etti.