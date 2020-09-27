Askıda tablet başvuru formu! Belediyelerden bedava tablet nasıl alınır?

Karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Doğruluğunu onaylayın ve formu gönderin. Belediye görevlileri formunuzu inceleyip doğruluğunu onaylayacak. Ardından askıya bırakılan tabletlerden biri belediye görevlileri tarafından evinize kadar getirecek. Eğer imkanı olmayan öğrencilere yardım etmek ve Askıya tablet bırakmak isterseniz "Askıya Tablet Bırak" butonuna tıklayınız.

Çıkan forma bağışcı bilgilerinizi ve paylaşacağınız tabletin adeti ve türünün ne olduğunu belirtip formu onaylamanız gerekiyor. Belediye görevlileri tableti sizden alıp yardım edilecek öğrencilere ulaştıracaktır. Ayrıca ikinci el tabletlerinizi de bağışlayabilirsiniz.

ASKIDA TABLET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ