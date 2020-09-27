Askıda tablet başvuru formu! Belediyelerden bedava tablet nasıl alınır? Uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için bedava tablet dağıtımları başlamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin başlamasının ve sürecin bir süre daha bu şekilde ilerlemesinin planlanmasından dolayı çeşitli tartışmalar gündeme geldi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BAYKAR TABLET YARDIMI NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz" dedi.
ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?
Baykar Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı. Öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasının en büyük gayeleri olduğu belirtildi. Bunun için alınan tabletlerin ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıtılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek bir çalışmanın ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesi ve dağıtım işlemlerinin yapılması planlanıyor. Ancak bu dağıtım işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.
TUZLA BELEDİYESİ'NİN BAŞLATTIĞI ASKIDA TABLET KAMPANYASI HAKKINDA
Covid-19 ile birlikte hiç beklemediğimiz bir anda sağlık tedbirleri gereğince uzaktan eğitim sistemine döndüğümüz ülkemizde Askıda Ekmek uygulamasının bir benzerini günümüzün ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçiriyoruz, yeni bir toplumsal dayanışma hareketi başlatıyoruz; Askıda Tablet!
ASKIDA TABLET BAŞVURU FORMU! BEDAVA TABLET NASIL ALINIR?
Alan kişi ile veren kişinin birbirini tanımadığı ve görmeden yardım edeceği bu Askıda tablet kampanyasına nasıl başvuru ve yardım edebiliceğinizi araştırdık. Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı planlayan bu kampanya için askidatablet.com adresine girip "Askıdan Tablet Talep Et" butonuna tıklayınız.
Askıda tablet başvuru formu! Belediyelerden bedava tablet nasıl alınır?
Karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Doğruluğunu onaylayın ve formu gönderin. Belediye görevlileri formunuzu inceleyip doğruluğunu onaylayacak. Ardından askıya bırakılan tabletlerden biri belediye görevlileri tarafından evinize kadar getirecek. Eğer imkanı olmayan öğrencilere yardım etmek ve Askıya tablet bırakmak isterseniz "Askıya Tablet Bırak" butonuna tıklayınız.
Çıkan forma bağışcı bilgilerinizi ve paylaşacağınız tabletin adeti ve türünün ne olduğunu belirtip formu onaylamanız gerekiyor. Belediye görevlileri tableti sizden alıp yardım edilecek öğrencilere ulaştıracaktır. Ayrıca ikinci el tabletlerinizi de bağışlayabilirsiniz.
ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN
Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.
•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak
•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.
•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.