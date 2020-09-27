Son dakika: İşte konut kirası en pahalı olan il! Yüzde 110 artış!

'FİYATLAR NORMAL SEYRİNE DÖNECEK'

Emlak Danışmanı Erhan Koçtürk ise kentte 5- 6 sene öncesine kadar fiyatların normal seyrinde gittiğini belirtti. Koçtürk, "Özellikle son 1 yıl içinde çok ciddi fiyat artışı oldu. Bana göre şişirme fiyat artışı bunlar. Edirne'nin Türkiye'de emlak piyasasında lider olma durumu buradan başladı zaten. Kiralık konut fiyatları bu kadar yukarıda değildi. Gayrimenkul fiyatları da bu kadar değildi. Bu tamamen belirli grupların Edirne'de bir anda yükselişine neden oldu. Ama şu an gerçek fiyatlarına dönüyor. Hem pandemi süreci hem de üniversitenin uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle Edirne'deki boşalan evler konut fazlalığını ortaya çıkardı. Satılamama ve kiralanamama durumu ortaya çıktı. Böyle olunca fiyatlar otomatikman arz, talep dengesinden dolayı aşağı düşecek" dedi.