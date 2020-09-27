Belediyeler, kurum kuruluşlar bedava laptop, tablet başvurusu nasıl yapılır?

Tüm Türkiye'nin eğitim için el ele verirken birçok kurum ve kuruluş öğrencilerin mağdur olmaması için seferberlik ilan etti. Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası ile uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu elverişli olmayan veli ve öğrencilerin tablet ve laptop sahibi olmaları amaçlanıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de