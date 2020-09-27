Belediyeler, kurum kuruluşlar bedava laptop, tablet başvurusu nasıl yapılır?

Tüm Türkiye'nin eğitim için el ele verirken birçok kurum ve kuruluş öğrencilerin mağdur olmaması için seferberlik ilan etti. Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası ile uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu elverişli olmayan veli ve öğrencilerin tablet ve laptop sahibi olmaları amaçlanıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BEDAVA TABLET VE LAPTOP BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIYOR? MEB BEDAVA LAPTOP VE TABLET Mİ DAĞITIYOR?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.
* TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET KAMPANYASI: Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.
* KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ: Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor. 230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.