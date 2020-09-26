Ek ders ücreti ödenecek mi? Öğretmen ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti hesaplama yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ek ders ücreti ödenecek mi sorusuna günlerdir yanıt aranıyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.
EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?
Bakan Selçuk katıldığı bir televizyon programında, "İmkanlar ölçüsünde daha fazla nasıl yapabiliriz derdindeyiz. Bu yıl 40 bin öğretmen ataması yapıldı. 2020 yılı içinde yeni bir atamamız yok. 2021 için çalışmalarımız var." dedi.
EK DERS KİME ÖDENİR?
Ek ders ücreti ödemesi, MEB tarafından belirlenen 15 saatlik haftalık ders limitinin üzerinde ek derse giren öğretmenlere yapılır. Mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.
Dolayısıyla sınıf öğretmenliği bulunan, sosyal kulüp görevi olan ya da eğitim kurumu içinde ders yerine sayılan çeşitli etkinliklerde görev alan öğretmen ve eğitimciler, girdikleri ek ders başına ücret almak durumundadır. Bu eğitimcilere ve öğretmencilere, görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara göre değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenmektedir.
EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ek ders ücreti hesaplama işlemi, 2020 yılının ilk 6 aylık kısmında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ücretten iki tür kesinti yapılmaktadır.
Damga vergisi kesintisi,
Gelir vergisi kesintisi
Bu iki kesinti çarpımla elde edilen tutardan çıkarıldıktan sonra 2020 yılı ek ders ücretinin net rakamı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 2019 yılının ikinci yarısında meydana gelen enflasyon farkı da bu hesaplamada önem teşkil etmektedir. Öte yandan eğitim personelinin almış olduğu ek ders ücretlerine de farklı oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılabilmektedir. Bu koşullar altında ek ders ücreti bazı koşullara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin eğitim verilen kurumun niteliği, gece ya da gündüz vakti eğitim verilmesi, eğitim kurumunun yükseköğretim kurumu olup olmaması gibi etkenler ek ders ücretlerinde fark yaratmaktadır.