Bedava tablet laptop bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet laptop başvuru ekranı!

Ücretsiz tablet laptop başvuru ekranı erişime açıldı! Bedava tablet laptop bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? Evlerinde EBA sistemini takip etme olanağı olmayan öğrenciler için kampanya seferberliği başladı. Bedava laptop tablet bilgisayar kampanyalarına başvuru yapmak isteyenler başvuru ekranlarını araştırıyor. Peki, bedava tablet laptop bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? İşte ücretsiz tablet laptop başvuru ekranı!
BİLGİSAYAR KAMPANYASI DESTEĞİ NASIL YAPILIR?
Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Haydi şimdi" kampanyasına SMS yoluyla katılmak isteyenlerin "EĞİTİM" yazıp 2868'e mesaj göndermeleri yetiyor.
Türk Kızılay Mobil Çağrı merkezini "168"i arayarak bağış yapılabiliyor.
ÖĞRENCİLER HAYDİ ŞİMDİ BİLGİSAYAR KAMPANYASINDAN NE ZAMAN VE NASIL YARARLANACAK?
Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtma kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise henüz belirtilmedi.
Acun Ilıcalı Haydi Şimdi Bilgisayar kampanyası ve TEKNOFEST 2020 paydaşları bağışları ile uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olacak. Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile düzenlediği bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı. SMS ile bağış yapmak isteyenler ise EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Gecenin sonunda Acun Ilıcalı, 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST2020 paydaşlarımızın ve ev sahiplerimizin toplam tablet bilgisayar bağışı 81 bine ulaştı. Gençlerimiz bilgiye erişecek, #MilliTeknolojiHamlesi'nde çıtayı yükseltecek!" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, kampanya kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet , Gaziantep Şahinbey Belediyesi 20 bin adet, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 10 bin adet, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 10 bin adet, Baykar 5 bin adet, Aselsan 5 bin adet, TUSAŞ 5 bin adet, STM 1000 adet, HAVELSAN 1000 adet, ROKETSAN 1000 adet, TEI 1000 adet, TÜRKSAT 1000 adet, TARNET'in 1000 adet tablet bağışladığı bildirildi.
ACUN ILICALI BEDAVA DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
"Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" diyerek açıklama yapan Acun Ilıcalı, henüz katılım şartlarını açıklamadı.
ESENLER BELEDİYESİ ÜCRETSİZ TABLET KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Esenler Belediyesi Eğitime Destek Kampanyası adı altın tablet başvurularını esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden alıyor.
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?
Esenler Belediyesi Eğitime Destek Kampanyası adı altın bağışta bulunmak isteyenlerin bağışlarını esenler.bel.tr resmi internet sitesi üzerinden alıyor.
ESENLER BELEDİYESİ 10 TABLET KAMPANYASINA BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÜCRETSİZ TABLET DAĞITAN KURUMLAR;
Türk Kızılayı uzaktan eğitime yan destek kampanyası
Savunma Sanayisi 19 Bin tablet dağıtacak.
Aselan Roketsan, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.
Türk Hava Yollarından yeni destek
İnsansız hava aracı üretimi yapan Baykar 5 bin tablet desteği,
SELÇUK BAYRAKTAR BAŞLATTI: 83 BİN TABLET VERİLECEK
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter adresi üzerinden bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanyaya teknoloji şirketlerinden kısa sürede çokça destek geldi ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım toplandı. Toplanan yardımlarla 83 bin tabletlik para toplandığı ve 83 bin öğrenciye tablet hediye edileceğine yer verildi.
Kampanyaların başvuruları hakkında henüz bir resmi açıklama gelmedi. Belediye tablet kampanyaları için belediyelere müracaat edebilirsiniz.
MSB'DEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET
MSB ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize destek için biz de varız! Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın talimatıyla; Bakanlığımız bağlısı MKEK Kurumu 1.500 adet, ASFAT A.Ş. 1.500 adet olmak üzere toplam 3.000 adet tablet ile gençlerimize destek oluyoruz. #TEKNOFEST2020 #MilliTeknolojiHamlesi" ifadeleri kullanıldı.