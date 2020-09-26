ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İÇİN GÜÇLÜ TOPARLANMA İŞARETİ

Kovid-19 bu yılın ikinci çeyreğinde tüm ülke ekonomilerini olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkiledi. Salgının ekonomiye etkisi büyüme rakamlarına yansırken, öncü göstergeler üçüncü çeyrek için güçlü toparlanma işareti veriyor.

Ekonomi yönetimi de bir yandan ekonomiden salgının izlerini silmeye çalışırken, bir yandan da gelecek yıla ilişkin ekonomi hedeflerini belirlemeye odaklandı. Bu kapsamda gözlerin çevrileceği ilk belge YEP olacak.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından gelecek hafta duyurulması bekleniyor. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.