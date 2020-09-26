Yeni yıl için geri sayım devam ederken 2021'de asgari ücrete yapılacak olan zam oranı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiği duyurulmuştu. Bu kapsamda en çok araştırılan sorular arasında "Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?" sorusu yer alıyor. Peki, 2021 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.