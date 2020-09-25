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    • Ekonomi
    • 25.09.2020 Gazete
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    Çarklar hızlandı! : Veriler olumlu gelmeye devam ediyor

    İmalat sanayi kapasite kullanım oranı üst üste 6 aylık yükselişle Eylül’de yüzde 74.6’ya çıktı. , ‘Veriler olumlu gelmeye devam ediyor. İnşallah bu seyir son çeyrekte de devam edecek’ dedi.

    Hükümetin aldığı önlemlerle hızla toparlanan ekonomide, olumlu veriler gelmeye devam ediyor. Salgın etkisiyle 61.6 seviyelerine kadar gerileyen kapasite kullanım oranı (KKO), reel sektörü destekleyici adımlarla üstü üste 6 ay yükselerek Eylül'de yüzde 74.6 seviyesine ulaştı.



    KKO Eylül'de, salgın öncesi dönemdeki yüzde 75-76 seviyelerine yaklaştı. Rakamları sosyal medya hesabından değerlendiren bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, Eylül'de 1.3 puan artarak yüzde 74.6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız" dedi.


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