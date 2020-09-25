



KKO Eylül'de, salgın öncesi dönemdeki yüzde 75-76 seviyelerine yaklaştı. Rakamları sosyal medya hesabından değerlendiren bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Kapasite kullanım oranı, Eylül'de 1.3 puan artarak yüzde 74.6 seviyesine çıktı. İnşallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız" dedi.