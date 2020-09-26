Yakın bir süreçte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli konut kredisi kampanyası sona erdi. Kampanyanın son bulmasıyla birlikte güncel faizler kredi çekmeyi düşünenler tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda bankalar yeni faiz oranlarını tek tek açıkladı. Kredi çekme düşüncesi olanlar ise banka banka güncel faiz oranları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. 120 ay vade ve 100 bin TL olarak hesaplanan kredilerin aylık ödeme koşullarına dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

ING BANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.24

Aylık ödeme: 1606 lira

Toplam geri ödeme: 194.389 lira

YAPI KREDİ

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira