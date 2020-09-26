Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Yeni kimlik randevusu nasıl alınır? Kimlik yenilemek için gerekli belgeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni çipli kimliklerle ehliyetler birlikte kullanılabilecek. Peki, ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Böylelikle vatandaşların ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Peki yeni kimlik randevusu nasıl alınır? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır?

EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.