Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca vatandaşa ödenen 1000 TL pandemi yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında ihtiyaç sahibi haneler için başlatılan 1.000 TL pandemi yardımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, e-Devlet bin lira pandemi yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuruya dair bilinmesi gereken tüm bilgiler

E-DEVLET BİN LİRA PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN